Girne Turizm Limanı'nda ceset bulundu

Girne Turizm Limanı bölgesinde bir erkek cesedi bulundu.

Cesedin kimlik tespiti henüz yapılmazken, 19 Kasım’dan beridir kayıp olan 24 yaşındaki Sadık Amin’e ait olduğu iddia ediliyor.

Girne Turizm Limanı’nın doğusunda, sahilden yaklaşık 5 metre deniz içinde bu sabah bir erkek cesedi bulundu. Dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmayan cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.