GİRNE VE ÇATALKÖY'DE ANİ ÖLÜM!
Ani ölüm!
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Girne ve Çatalköy’de dün öğleden sonra iki ani ölüm olayı meydana geldi, iki kişi hayatını kaybetti.
Polis bültenine göre, dün saat 17.00 sıralarında, Çatalköy’de 71 yaşındaki David Campbell Mackenzie Meıklejohn (E) ve saat 17.30’da da Girne’de Netsai Kumıre (K-58) kendi evlerindeyken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Etiketler : Girne, Çatalköy, ani ölüm, David Campbell Mackenzie Meıklejohn, Netsai Kumıre
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