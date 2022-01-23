Girne’de 164 sandıktan 118’i sayıldı
Girne’de 164 sandıktan 118’i sayıldı
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Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde resmi olmayan sonuçlara göre, Girne ilçesinde 164 sandıktan 118’i sayıldı.
Toplam seçmen sayısının 44 bin 684 olduğu Girne’de 118 sandığa göre oy kullanan seçmen sayısı 16 bin 869. Oyların 702 bin 339’u geçerli.
YSK’ya göre partilerin oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:
UBP yüzde 40.10-503,324 oy
CTP yüzde 30.98- 388,858 oy
DP yüzde 8.01-100,588 oy
TKP yüzde 1.53-19,236
BY yüzde 1.77 -22,276
YDP yüzde 7.04 -88,390
HP yüzde 6.39-80,238
TDP yüzde 4.17 – 52,352
BRTK
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