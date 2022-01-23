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Girne’de 164 sandıktan 118’i sayıldı

Girne’de 164 sandıktan 118’i sayıldı

Girne’de 164 sandıktan 118’i sayıldı

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Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde resmi  olmayan sonuçlara göre, Girne ilçesinde 164 sandıktan 118’i  sayıldı.

Toplam seçmen sayısının 44 bin 684 olduğu Girne’de 118 sandığa göre oy kullanan seçmen sayısı 16 bin 869. Oyların 702 bin 339’u geçerli.

YSK’ya göre partilerin oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

UBP yüzde 40.10-503,324 oy

CTP yüzde 30.98- 388,858 oy

DP yüzde 8.01-100,588 oy

TKP yüzde 1.53-19,236

BY yüzde 1.77 -22,276

YDP yüzde 7.04 -88,390

HP yüzde 6.39-80,238

TDP yüzde 4.17 – 52,352

BRTK

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