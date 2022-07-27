Lefkoşa37 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Girne’de 2019 yılında arkadaşını öldürmekle suçlanan Gökçek’in davası sonuçlandı
Girne’de 2019 yılında arkadaşını öldürmekle suçlanan Gökçek’in davası sonuçlandı

Girne’de 2019 yılında arkadaşını öldürmekle suçlanan Gökçek’in davası sonuçlandı

Girne’de 2019 yılında arkadaşını öldürmekle suçlanan Gökçek’in davası sonuçlandı

A+A-

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Girne Antik Liman’da Aralık 2019’da kayalıklar arasında cansız bedeni bulunan 25 yaşındaki Halil Karakız’ı öldürdüğü iddia edilen arkadaşı Arif Gökçek için kararı açıkladı.

Mahkeme, Arif Gökçek’eadam öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

BRT

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.