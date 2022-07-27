Girne’de 2019 yılında arkadaşını öldürmekle suçlanan Gökçek’in davası sonuçlandı
Girne’de 2019 yılında arkadaşını öldürmekle suçlanan Gökçek’in davası sonuçlandı
A+A-
Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Girne Antik Liman’da Aralık 2019’da kayalıklar arasında cansız bedeni bulunan 25 yaşındaki Halil Karakız’ı öldürdüğü iddia edilen arkadaşı Arif Gökçek için kararı açıkladı.
Mahkeme, Arif Gökçek’eadam öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.
BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.