GİRNE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU
Girne Polis Müdürlüğü dün, sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.
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Girne Polis Müdürlüğü dün, sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.
Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri kontrol edilirken, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 40 kişi hakkında yasal işleme gidildi.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 400 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 80 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, bir kişi tutuklandı, 5 araç trafikten men edildi.
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