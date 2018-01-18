GİRNE’DE BIÇAKLI KAVGA
Girne'de Beycanlar Bölgesinde, akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışmada kan aktı. Bıçakla yaralanan üç kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Girne’de bu akşam çıkan kavgada İbrahim Donatmış, Sait Atlar ve Erkan Kurmaz yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 19:40 sıralarında, Girne’de Beycanlar bölgesinde Cengizhanlı sokak üzerinde iki grup arasında kavga çıktı.
Kavga sonucunda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Kavga sırasında ayak kısımlarından bıçakla yaralanan İbrahim Donatmış (E-19), Sait Atlar (E-19) ve Erkan Kurmaz (E-21) Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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