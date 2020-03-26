Girne’de bir evde yangın çıktı!

Dün saat 09:30 sıralarında Girne’de; Hasan HAZIRLAR(E-35)’a ait ikametgahın yatak odası içerisinde muhtemelen faal durumda bırakılan elektrikli sobanın kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın ev sakinleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu 1 adet elektrikli soba, 1 adet perde, 1 adet kitaplık ve içerisinde bulunan muhtelif kitaplar ile ikametgahın elektrik aksamı tamamen yanarak; PVC sürgülü çift cam ile odada bulunan boy aynası ise aşırı ısı nedeniyle kırılarak kullanılmaz hale gelmiştir. İkametgahın koridor kısmında bulunan duvarlar dumandan dolayı islenerek zarar görmüştür.

Polisin olaylan ilgili soruşturması devam etmektedir.