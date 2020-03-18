Girne’de bir işletmede yangın çıktı!

Dün, saat 11.00 sıralarında, Girne’de “Milano” isimli işyerinde elektrik panosuna, aşırı elektrik yüklenmesi neticesinde bir yangın meydana gelmiştir.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu elektrik panosu, 1 adet 3 faz elektrik sayacı, 3 adet 1 faz elektrik sayacı ve muhtelif elektrik kabloları tamamen yanmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.