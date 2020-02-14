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  3. GİRNE'DE BİRÇOK BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
GİRNE'DE BİRÇOK BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

GİRNE'DE BİRÇOK BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Karakum ve Karaoğlanoğlu arasındaki bölge, Doğanköy, Ozanköy'ün batısı, Beylerbeyi'nin bir kısmı, Karaoğlanoğlu, Karmi ve Edremit’te, yarın elektrik kesintisi olacak. Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

 

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