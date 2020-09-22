Girne’de bugün saat 14.00-18.00 arası ücretsiz PCR testi yapılacak
Girne’de bugün saat 14.00-18.00 arası ücretsiz PCR testi yapılacak
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Sağlık Bakanlığı, Girne’de bugün 14.00 ile 18.00 saatleri arasında ücretsiz PCR testi yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün 14.00 ile 18.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı’nda Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testi yapılacak.
Açıklamada, Girne bölgesindeki tüm vatandaşların, limanda kurulacak sağlık kabinlerine giderek, belirtilen saatlerde PCR testi yaptırabileceği belirtildi.
BRT
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