GİRNE'DE BÜYÜK KAZA!

Girne’de Akpınar çemberi üzerinde, bu akşam trafik kazası yaşandı. Elde edilen bilgiye göre dikkatsiz bir şoförün aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köz Köfte isimli iş yerine girdi. Kaza sonucu kimse yaralanmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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