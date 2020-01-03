GİRNE'DE BÜYÜK KAZA!
İş yerine daldı!
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Girne’de Akpınar çemberi üzerinde, bu akşam trafik kazası yaşandı. Elde edilen bilgiye göre dikkatsiz bir şoförün aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köz Köfte isimli iş yerine girdi. Kaza sonucu kimse yaralanmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Kıbrıs
Etiketler : Girne, trafik kazası, Köz Köfte
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