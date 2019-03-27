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GİRNE’DE ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİNİN BURNU KIRILDI

GİRNE’DE ÇIKAN KAVGADA BİR KİŞİNİN BURNU KIRILDI

Kavga!

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Bugün saat 01.00 sıralarında, Girne’de çıkan kavgada bir kişinin burnu kırıldı.

Olay, alkollü olan K.K.(E-35), V.S.(E-30) ve A.S. (E-27) aralarında çıkan tartışma sonucu kavga ettikleri H.Y.’nin(E-28) burnunu kırmasıyla oldu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

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