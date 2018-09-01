GİRNE'DE CİNAYET!

Girne'de bugün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen cinayet sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre cinayet saat 04:40 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi üzerinde, 34 yaşındaki F.Ş.'nin aralarında meydana gelen tartışma sonrasında kendisine küfür ettiği gerekçesi ile tasarrufunda bulunan ekmek bıçağı ile konu caddede üzerindeki çocuk parkı içerisinde bankta uyumakta 26 yaşındaki Hasan Polat SEPETÇIOĞLU’nu boynunun arka kısmından ve sırtından iki kez bıçaklamak suretiyle öldürmesiyle yaşandı.

Cinayeti işleyen F.Ş'nin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Bu arada cinayet zanlısının bugün Girne'de mahkemeye çıkarılması bekleniyor.