GİRNE'DE ÇOCUKLAR İÇİN PLAJ TURNUVASI DÜZENLENİYOR

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre bu kapsamda, Oero Trading Ltd. katkılarıyla Kervansaray Belediye Plajı’nda çarşamba günü 10.00’da 6-9 yaş, Perşembe günü 10.00’da 10-13 yaş çocuklara plaj turnuvası (survivor) düzenleniyor. Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, takımlara ayrılacak çocuklar, plajda kurulacak parkurda yarışarak heyecan ve macera dolu saatler geçirecekler. Geçtiğimiz yıl bir gün yapılan ancak yoğun ilgi gören etkinliğin bu yıl iki güne çıkarıldığı, yarışmaya katılacak çocukların önceden kayıt yaptırmaları gerektiği ifade edildi. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik hakkında bilgi ve kayıt için 0533 879 95 95 numaralı telefonun aranabilecek.

GİRNE’DE SOKAK BASKETBOLU TURNUVASI

Öte yandan, 26-27-28 Temmuz 2019 tarihlerinde, Kordonboyu Atatürk Büstü önünde saat 19:00’da Sokak Basketbolu Turnuvası gerçekleştirileceği kaydedildi. Girne Belediyesi, Akdeniz Spor Birliği, Leymosun Kültür Vakfı, TOL-DTB Amatör Kadın Takımları işbirliğinde gerçekleştirilecek sokak basketbolu turnuvası arılar, u 12, u 14, u 16, u 18, büyükler ve masterler kategorilerinde yapılacak.



