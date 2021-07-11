Girne’de dikkatsizlik kaza getirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 12:30 sıralarında Girne’de Ecevit caddesi üzeride güney istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Ahmet Demirelişçi (E-25) yönetimindeki FY 544 plakalı Toyota marka araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolu ikiye ayıran refüje çarptıktan sonra kontrolden çıkarak refüj içerisinde bulunan karayollarına ait çember levhasına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra takla atarak sol yan kısmı üzerinde önü kuzey istikametine bakar şeklinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan olmamıştır.

Kazada FY 544 plakalı araca 15.000 TL, levhaya ise 500 Tl tahmini hasar oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRTK