GİRNE'DE DR. KÜÇÜK BÜSTÜ AÇILDI!

Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 112. doğum yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Girne Çevre Yolu Çemberi’ne Dr. Fazıl Küçük Anıtı törenle açıldı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, İçişleri Bakanlığı, Girne Belediyesi işbirliği ve TC Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yapılan anıtın açılışı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü bazı vekiller ile komutanların katılımıyla bugün saat 11.00’de gerçekleştirilen törenle açıldı.

Bu arada Dr. Fazıl Küçük’ün 112. doğum yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük Resim Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi” ile Dr. Küçük’ün Mormenekşe köyünü ziyaretini konu alan “Enginar Dolması” adlı filmin galası da bu gece yapılacak. Etkinlik, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 17.30’da başlayacak.