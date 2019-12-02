Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. GİRNE'DE ELEKTRİK TRAFOSU YANDI!
GİRNE'DE ELEKTRİK TRAFOSU YANDI!

GİRNE'DE ELEKTRİK TRAFOSU YANDI!

Girne'de elektrik trafosunun yanması sonucu bazı bölgelere elektrik verilemedi!

A+A-

Girne’de eski liman çevresini besleyen trafonun dün akşam saatlerinde yanması sonucu bazı bölgelere elektrik verilemiyor.

Olayın üzerine Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan Facebook
sayfasından açıklama yaptı.

Erdal Onurhan yaptığı açıklamada Girne eski liman çevresini besleyen trafonun
yandığını ve ekiplerin sorunu düzeltmek için çalıştığını duyurdu.

Gerekirse trafonun değişeceğini kaydeden Onurhan, sorunun çözümünün uzun bir süre alacağını da ifade etti. Trafonun yanmasından kaynaklı bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanmakta.

erdal.jpg

 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.