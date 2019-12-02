GİRNE'DE ELEKTRİK TRAFOSU YANDI!

Girne’de eski liman çevresini besleyen trafonun dün akşam saatlerinde yanması sonucu bazı bölgelere elektrik verilemiyor.

Olayın üzerine Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan Facebook

sayfasından açıklama yaptı.

Erdal Onurhan yaptığı açıklamada Girne eski liman çevresini besleyen trafonun

yandığını ve ekiplerin sorunu düzeltmek için çalıştığını duyurdu.

Gerekirse trafonun değişeceğini kaydeden Onurhan, sorunun çözümünün uzun bir süre alacağını da ifade etti. Trafonun yanmasından kaynaklı bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanmakta.