GİRNE'DE EV YANGINI!

Girne’de Özcan Atabay’a ait ikametgahta bugün gaz sobasından dolayı yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

27.02.2019 tarihinde, saat 23:00 sıralarında Girne’de Özcan ATABAY’a ait ikametgahın, salon odası içerisinde gaz sobasının hortumundan sızan gaz kaçağı nedeni ile bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ikametgah içerisinde bulunan muhtelif eşyalar yanarak, duvarlar ise islenerek zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.