Girne'de Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı

Girne'de bir eve düzenlenen FETÖ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. KKTC Polisi dün gece aldığı bir ihbar üzerine Girne'de bir apartman dairesine baskın düzenledi. Baskında FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle M.B., A.T. ve F.T. yakalandı. Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlılar hakkında 3'er gün gözaltı kararı alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)