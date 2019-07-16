GİRNE'DE FUHUŞ'TAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI!
Fuhuş operasyonu!
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Girne’de bir kişi, üç kadını fuhuşa teşvik bu yolla edip para kazanmaktan tutuklandı.
Polis bültenine göre, A.S.’nin (E-29) bu yıl içinde değişik tarihlerde, 3 kadını farklı kişilerle cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, fuhuş yoluyla para kazandığı tespit edildi. Tutuklanan A.S.’yle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler : Girne, fuhuş, tutuklanma
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