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GİRNE'DE FUHUŞ'TAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI!

GİRNE'DE FUHUŞ'TAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI!

Fuhuş operasyonu!

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Girne’de bir kişi, üç kadını fuhuşa teşvik bu yolla edip para kazanmaktan tutuklandı.

Polis bültenine göre, A.S.’nin (E-29) bu yıl içinde değişik tarihlerde, 3 kadını farklı kişilerle cinsi münasebette bulunmaya teşvik edip, fuhuş yoluyla para kazandığı tespit edildi. Tutuklanan A.S.’yle ilgili soruşturma sürüyor.

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