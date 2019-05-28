Lefkoşa35 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. GİRNE'DE HIRSIZLIK!
GİRNE'DE HIRSIZLIK!

GİRNE'DE HIRSIZLIK!

2 kişi tutuklandı!

A+A-

Girne’de dün “Maccara Butik” isimli iş yeri içerisinde  unutulan kadın  cüzdanı  ve içerisindeki 5 bin 731 TL, 375 euro ve 25 stg nakit para sürüş ehliyetinin M.D.Ö. (E-22) ve B.S. (K-23) tarafından çalındığı tespit edildi. Çalınan eşyalar ve paralar ile satın alınan 2 bin 750 TL değerindeki İphone 7 plus marka cep telefonu zanlı M.D.Ö.’nün tasarrufunda bulunarak emare alındı. M.D.Ö. ve B.S. tutuklandı.

 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.