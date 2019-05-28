GİRNE'DE HIRSIZLIK!

Girne’de dün “Maccara Butik” isimli iş yeri içerisinde unutulan kadın cüzdanı ve içerisindeki 5 bin 731 TL, 375 euro ve 25 stg nakit para sürüş ehliyetinin M.D.Ö. (E-22) ve B.S. (K-23) tarafından çalındığı tespit edildi. Çalınan eşyalar ve paralar ile satın alınan 2 bin 750 TL değerindeki İphone 7 plus marka cep telefonu zanlı M.D.Ö.’nün tasarrufunda bulunarak emare alındı. M.D.Ö. ve B.S. tutuklandı.



