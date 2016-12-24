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GİRNE'DE HUZUR OPERASYONU!

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GİRNE'DE HUZUR OPERASYONU!
Girne'de operasyon!

GİRNE’DE 7 KİŞİYE KUMARDAN, 125 KİŞİYE TRAFİK SUÇUNDAN YASAL İŞLEM; 6 ARAÇ TRAFİKTEN MEN…

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde dün akşam yapılan huzur operasyonunda, gece kulüpleri, diskotekler, kahvehaneler ve pansiyonlarda yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin ise 500 aracı kontrol ettiği ve suç işlediği tespit edilen 125 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı altı aracın da trafikten men edildiği belirtildi.

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