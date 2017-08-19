GİRNE'DE HUZUR OPERASYONU

Girne’de trafikte yapılan kontrollerde 77 araç alkol ve sürat nedeniyle alıkonuldu.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne’de yapılan trafik denetlemelerinde 800 araç kontrol edildi, 170 araç sürücüsü aleyhinde trafik suçundan dolayı ileri işlem yapıldı. Kontroller sırasında 77 araca alkol ve sürat suçundan dolayı alıkonuldu.

Girne’de dün geceden bugün sabah saatlerine kadar denetlenen kumarhanelerde, kumarhanede bulunması yasak olan 4 kişi tespit edildi, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis ayrıca isminin baş harfleri M.T. (E-27) olan şahsın yönetimindeki araçta bir adet tahta sopa, S.D.(E-35)’nin yönetimindeki araçta ise bir adet beyzbol sopası buldu. Adı edilenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

UYUŞTURUCU TASARRUFUNDAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de isminin baş harfleri Ç.K. (E-24) olan şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Zanlı tutuklandı.