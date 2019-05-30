GİRNE'DE İŞ KAZASI!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 14:30 sıralarında, Girne’de Şht Ahmet Seçkin Sokak üzerinde Emtan İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam etmekte olan inşaatta iskele üzerinde alüminyum işi yapan Ali Karakuş (E-39) dengesini kaybederek yaklaşık 3.80 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı.

Olayda yaralanan Ali Karakuş kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi oradan da Girne Suat Günsel Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.