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GİRNE'DE KAN AKTI!

GİRNE'DE KAN AKTI!

1'i ağır 3 yaralı!

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Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne'de, dün akşam saat 23.00 sularında, bir apartman dairesi içerisinde, bir grup arasında çıkan tartışma sonucu bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır

Girne'de Turan Güneş Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesi içerisinde, dün akşam saat 23.00 sularında, bir grup arasında çıkan tartışma sonucu bıçakla yaralanan  3 erkek şahıs Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan şahıslardan biri ameliyata alınırken diğer iki şahsın tedavileri acil serviste yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis zanlıyı arıyor

 Polis, Girne'de meydana gelen yaralama  meselesi ile ilgili olarak basına fotoğrafını dağıttığı zanlıyı arıyor. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi.

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