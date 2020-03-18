Girne’de kapatma kararına uymayan iki kahvehane ve kumar oynayan 8 kişiyle işletmecilere yasal işlem
Girne’de kapatma kararına uymayan iki kahvehane ve kumar oynayan 8 kişiyle işletmecilere yasal işlem
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Hükümetin koronavirüsle mücadele amacıyla işyerlerine getirdiği kapatma kararına uymayan Girne’deki iki kahvehanenin işletmecileri ile buralarda kumar oynayan 8 kişi hakkında polis yasal işlem başlattı.
Polis bültenine göre dün Girne’de Girneliler ve Akdeniz Spor Birliği adlı kahvehanelerin açık olduğunu ve buralarda müşteri olarak bulunan 8 kişinin para karşılığı kumar oynadıkları tespit edildi.
Kumar oynayan 8 kişi yanında işletmeciler hakkında da yasal işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.
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