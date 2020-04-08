Girne’de kasti hasar

Polis Basın Subaylığı’ndan alnan bilgiye göre 8.4.2020 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Girne’de sakin A.İ. (E-22), misafir olarak bulunduğu apartman dairesi içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı tasarrufunda bulunan makas ile 3 adet koltuğun döşemelerini kesmek, tuvaletin alçıpandan oluşan asma tavanını eliyle yumruk vurmak, apartmanın giriş kısmında bulunan malzeme deposunun kapısını tekme atmak suretiyle kırıp hasara uğrattıktan sonra apartmanın bodrum katında park alanı içerisinde park halinde bulunan 5 aracın da camlarını tasarrufunda bulunan sopa ile vurup kırmak suretiyle kasten hasara uğratmış ve bağırıp çağırmak suretiyle de rahatsızlık yapmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup polisin soruşturması devam etmektedir.