GİRNE'DE KAVGA!

Girne’de kavga

Girne’de dün sabaha yakın çıkan kavgada bir kişi yaralanırken bir kişi de tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, Mersin Caddesi üzerinde E.E.(E-27) ile A.Y. (E-27) arasında kavga çıktı. E.E. tasarrufundaki makasla A.Y’yi karın bölgesinden yaraladı. A.Y. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde kontrol altına alınırken, E.E. tutuklandı.