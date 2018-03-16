GİRNE'DE KAVGA!
1 yaralı!
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Girne’de kavga
Girne’de dün sabaha yakın çıkan kavgada bir kişi yaralanırken bir kişi de tutuklandı.
Polisin verdiği bilgiye göre, Mersin Caddesi üzerinde E.E.(E-27) ile A.Y. (E-27) arasında kavga çıktı. E.E. tasarrufundaki makasla A.Y’yi karın bölgesinden yaraladı. A.Y. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde kontrol altına alınırken, E.E. tutuklandı.
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