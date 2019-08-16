GİRNE'DE KAVGA!

Polis Basın Bülteninde yer alan habere göre dün saat 10:30 sıralarında Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde S.G.(E-37) ve K.A.(E-26) aralarında çıkan tartışma sonucunda birbirlerinin vücutlarına elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup kavga ettikleri sırada K.A. burnuna aldığı darbe sonucu burnu kırıldı.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.