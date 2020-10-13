Girne’de korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 12:15 sıralarında, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, Ahmet EVLİ (E-57), yönetimindeki TFD 194 plakalı minibüs araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolun güney tarafından kuzey tarafına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Girne’de sakin Sıdıka KELEŞ’e çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Sıdıka KELEŞ kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Tedavisi halen sürüyor.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRTK