Girne’de korkutan kaza! Alkollü sürücü yayaya çarptı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sabah saat 01:10 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde, Serap BİLGİN (K-33), 121 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PZ 772 plakalı salon aracı ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolu doğu istikametinden batı istikametine yaya geçmekte olan Girne’de sakin Mehmet AYDOĞDU’ya (E-41) çarpmıştır

Kaza sonucu yaralanan yaya Mehmet AYDOĞDU kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek sol ayak bileğinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Serap BİLGİN tutuklanmış olup,polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRTK