GİRNE'DE KUNDAKLAMA!

Bu sabah saat 07:15 sıralarında, Girne Karaoğlanoğlu Şehitliği önlerinde, R.I. (E-35) kullanımında bulunan EG 328 plakalı salon araç üzerine yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle aracı hasara uğratmıştır.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar görmüştür.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın aynı gün saat 05:00 sırlarında, Güzelyurt’ta, Süleymanlar Oto Galeri isimli iş yerine ait olup kendisinin de kalmakta olduğu işçi evi içerisine yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle kasti hasara uğrattığı ve yine aynı gün saat 05:30 sıralarında Gönyeli’de Bozdağ Sokak üzerinde, toprak alan içerisinde park halinde bulunan Ramy K.F. Alsharif TAGRED ‘e ait GU 996 plakalı salon araç ve yanında park halinde bulunan Abdalquader B.A. Awwad BASEMA’ye ait FP 262 plakalı salon araçlar üzerine de yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle hasara uğrattığı tespit etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, polisin olayla soruşturma devam etmektedir.