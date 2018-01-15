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GİRNE'DE MAZBATALAR VERİLDİ!

GİRNE'DE MAZBATALAR VERİLDİ!

Girne bölge milletvekili , bugün düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

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7 Ocak’ta yapılan erken genel seçimde, Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanan 10 Girne bölge milletvekili , bugün düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Mazbata töreni Girne Kaza Mahkemesi Salonu’nda yer aldı.Törende, Girne  İlçe Seçim Kurulu  başkanı  Fatma Şenol, kurul üyeleri  Banu Soyer, Hazal Aksun, Mesut Mesutoğlu hazır bulundu.

Tören başında kısa bir konuşma yapan Girne İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatma Şenol, Meclis’e girmeye hak kazanan milletvekillerini kutlayarak , onlara  görevlerinde başarılar diledi.

UBP Milletvekilleri, Kutlu Evren, Ünal Üstel, İzlem Gürçağ Altuğra ve Özdemir Berova, CTP Milletvekilleri  Fazilet Özdenefe ve Fikri Toros,Halkın Partisi Milletvekilleri  Erek Çağatay ve Jale Refik Rogers ile TDP Milletvekili Zeki Çeler’e mazbataları Girne İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatma Şenol  trafından verildi.

 
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