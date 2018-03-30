GİRNE'DE MOTOSİKLET KAZASI!

Girne Mete Adanır Caddesi üzerinde dün saat 15:30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Soner Döner yaralandı.

Kaza, Cadde üzerinde çift şeritli yolda sağ şeritiçerisinde doğu istikametine doğru seyreden Gulkhayo Niyozova yönetimindeki PH 751 Mazda marka araç sürücüsünün dikkatsizce yolun kuzey kısmında bulunan

Sevdalı sokağına tek yola karşı dönüş yapmaya çalışması sonucu o esnada cadde üzerinde yolun sol tarafında aynı istikamete doğru seyreden Soner Döner

yönetimindeki NP 744 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışarak meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan Soner Döner Girne Akçiçek Hastanesi cerrahi

servisinde müşahede altına alındı. Gulkhayo Niyozova tutuklandı, polisin kaza ile ilgili tahkikatı devam ediyor.