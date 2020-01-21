Girne'de Ölümlü Kaza
Araç çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
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Meydana gelen trafik kazasında 1 turist hayatını kaybetti.
Girne'ye gezmeye gelen Veysel Can (51), akşam saat 19.00 sıralarında kaldığı otele gitmek için Ecevit Caddesi'nde karşıya geçerken Mahir Salman S. (42) idaresindeki RF 453 plakalı aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklanırken, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi. -
Kaynak: İHA
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