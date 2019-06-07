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GİRNE'DE SAHTE PARA!

GİRNE'DE SAHTE PARA!

Sahte paraya dikkat!

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Girne’de faaliyet gösteren bir hotelde kalan 35 yaşındaki isminin baş harfleri M.M.T. olan kişi, tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 19 adet 50 TL’lik banknotlardan oluşan parayı tasarruf edip, konu paralardan 9 adetini otelin kumarhanesinin kasasına vererek tedavüle sürdü. Dün meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilen tutuklandı.
 

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