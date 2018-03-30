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GİRNE'DE SANAL KUMAR OPERASYONU!

GİRNE'DE SANAL KUMAR OPERASYONU!

7 kişi tutuklandı!

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Girne’de uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis, ileri soruşturmada  internet üzerinde yasa dışı  bahis ve kumar oynatan sitelere finansal hizmet sağlandığını tespit etti.

Olayla ilgili 7 kişiyi tutuklayan polis,  12 bilgisayar, 12 cep telefonu ile sim kartlara incelenmek üzere el koydu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantılı olarak, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iki ayrı iş yerine Mali Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan bahis sitelerine finansal hizmet sağlandığı tespit edildi.

Mesele ile ilgili  E.K.(K-26), C.K.(E-32), C.K.(E-44), N.A. (K-36), A.A. (E-39), B.A. (K-26) ve A.O.K. (E-30)  tutuklandı.

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