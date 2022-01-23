Girne’de sandıkların tümü açıldı
Girne’de sandıkların tümü açıldı
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Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Girne ilçesinde 164 sandığın tamamı açıldı.
Katılımın yüzde 54 olduğu ilçede mühürler baz alındığında UBP 5, CTP 4, DP 1, HP 1 milletvekili çıkarıyor. Kesin milletvekili sayıları karma oyların eklenmesiyle netleşecek.
YSK’nın resmi olmayan sonuçlarına göre Girne’de partilerin oy oranları şu şekilde:
UBP:% 39.52
CTP: %31.88
DP: % 7.51
TKP: % 1.56
BY: % 1.92
YDP: % 6.40
HP:% 6.72
TDP: %4.49
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