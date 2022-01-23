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Girne’de sandıkların tümü açıldı

Girne’de sandıkların tümü açıldı

Girne’de sandıkların tümü açıldı

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Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Girne ilçesinde 164 sandığın tamamı açıldı.

Katılımın yüzde 54 olduğu ilçede  mühürler baz alındığında UBP 5, CTP 4, DP 1, HP 1 milletvekili çıkarıyor. Kesin milletvekili sayıları karma oyların eklenmesiyle netleşecek.

YSK’nın resmi olmayan sonuçlarına göre Girne’de partilerin oy oranları şu şekilde:

UBP:% 39.52

CTP: %31.88

DP: % 7.51

TKP: % 1.56

BY: % 1.92

YDP: % 6.40

HP:% 6.72

TDP: %4.49

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