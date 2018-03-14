GİRNE'DE TARİHİ GÜN!

Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 112. doğum yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Girne Çevre Yolu Çemberi’ne Dr. Fazıl Küçük Anıtı açılıyor.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, İçişleri Bakanlığı, Girne Belediyesi işbirliği ve TC Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yapılan anıtın açılışı, bugün saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Bu arada Dr. Fazıl Küçük’ün 112. doğum yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük Resim Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi” ile Dr. Küçük’ün Mormenekşe köyünü ziyaretini konu alan “Enginar Dolması” adlı filmin galası da bu gece yapılacak. Etkinlik, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 17.30’da başlayacak.

Öte yandan Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 112. doğum yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Alt Geçitli Girne Çevre Yolu Çemberi’ne dikilen Dr. Fazıl Küçük anıtı Çarşamba günü açılacak. Açılış dolayısıyla iki saat süreyle trafik kontrollü verilecek.

İçişleri Bakanlığı ve Belediye işbirliğiyle ve TC Kalkınma İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yapılan anıtın açılışı dolayısıyla, Alt Geçitli Girne Çevre Yolu Çemberi 10.00-12.00 saatleri arasında kısmen trafiğe kapatılacak. Lefkoşa’dan Girne ve Alsancak’a gidecek sürücüler alt geçidi, Girne’den Lefkoşa istikametine gidecekler de üst geçidi kullanabilecek.