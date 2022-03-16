Girne'de tartışma sonucu burun kemiğini kırdı
Girne'de tartışma sonucu burun kemiğini kırdı
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GİRNE’DE TARTIŞMA SONUCU ZARAR
Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, dün saat 00.10 sıralarında, A.H.F. (E-23), M.M.A. (E-23), M.A.H.(E-22) ve A.M.H.(E-25) ile Halil Karan arasında yaşanan tartışmada, Halil Karan’ın yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurulması sonucu burun kemiğinin kırılmasına sebep olundu.
Polis’ten yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahıslar tutuklandı; soruşturma devam ediyor.
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