GİRNE'DE TRAFİK KAZASI

Girne'de bu sabah 07:00 sıralarında, Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, Osman Çağlar Yıldırım (E-23), yönetimindeki 01 UN 585 Türkiye plakalı araç ile 88 promil alkollü içki tesiri altında, doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan ağaca çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Tuğçe Sözer (K-24) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde görmüş oldukları ilkyardım tedavilerini müteakip Osman Çağlar Yıldırım, Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde müşahede altına alınırken Tuğçe Sözer ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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