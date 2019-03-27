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GİRNE'DE UYUŞTURUCU!

GİRNE'DE UYUŞTURUCU!

1 kişi tutuklandı!

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Girne’de, Kolordu Sokak üzerinde, polis tarafından şüpheli görülen G.A.’nın (E-29) üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada toplam 5.5 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarakemare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İ.Ö.(E-35) tutuklandı.

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