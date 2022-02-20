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Girne’de uyuşturucu

Girne’de uyuşturucu

Girne’de uyuşturucu

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Girne çevre yolu üzerinde dün gece 01.30 sıralarında, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik operasyonu kapsamında, kontrol maksatlı durdurulan B.O.O’nun (E-26) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasına göre, aramada ayrıca, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara ve araçta yolcu olarak bulunan M.M.M’nin (K-22) üzerinde ise içinde tütünle karışık uyuşturucu madde bulunan bir sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslarla araçta yolcu olarak bulunan P.I (E-32) tutuklandı.

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