GİRNE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 3 TUTUKLU

Girne’de, uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran iki kişi ve olaylarla bağlantısı bulunan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de, M.K.’nin (E-31) tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ikisi metal 3 alet, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve 2 sarma sigara kâğıdı bulundu.

Öte yandan E.A.D.’nin (E-28) ikametgahında yapılan aramada ise, yaklaşık 1.5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 metal öğütücü, 1 metal kutu, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan bir cam nargile, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik şeffaf öğütücü ve bir uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ve her iki olayla bağlantısı olduğuna inanılan A.K. (E-25) tutuklandı.