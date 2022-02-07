Girne’de yarın 2 saat elektrik kesintisi olacak

Girne’de yarın 09.00 ile 11.00 arasında iki saat boyunca bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle Ziya Rızkı Caddesi’nin bir kısmı, Beyoğlu Sokak, Cengizhanlı Sokak, Canbulat Sokak’ta elektrik kesintisine gidilecek.