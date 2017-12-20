GİRNE'NİN KALBİNE İMAM HATİP!

Vakıflar İdaresi, Bellapais ile Ozanköy arasındaki 70 dönümlük araziyi İmam Hatip Lisesi yapılması için Türkiye Maarif Vakfı’na kiralama kararı aldı. Karar henüz Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulmadı

Bertuğ TOPAL

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, dünyada Fethullahçı Terör Örgütü’nün eğitim kurumlarını bir bir devralan Türkiye Maarif Vakfı’na Bellapais- Ozanköy arasındaki bölgede arazi kiraladı. Araziye Türkiye Maarif Vakfı’nın katkısı ile İmam Hatip Lisesi açılacak. Vakıflar İdaresi, “kolej” yapılacağını söylese de, Türkiye Maarif Vakfı’nın çalışması tamamen İmam Hatip Lisesi modelini kapsıyor.

Dini eğitim verecek okul için ayrılan arazi, adeta Girne bölgesinin kalbi. Bölgede kalan az sayıda teniz arazilerden biri olan alan 70 dönümü kapsıyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter’in aracı olduğu yatırım, bir süre önce yönetim kurulu tarafından görüşülerek onaylandı. 30 yıllık kira sözleşmesi içerek karar, kesinlikle Bakanlar Kurulu kararı gerektiriyor. Uzun süreli kiralamalar, Vakıflar İdaresi yönetiminin yetkisinin dışında.

Başvurdular, olumlu yanıt aldılar

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Bellapais- Ozanköy arasındaki bölgede bulunan arazi ile ilgili harekete geçen Türkiye Maarif Vakfı, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra yatırım için gönüllü oldu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim benter’in, yatırım için bizzat aracı olduğu öğrenildi. Benter’in, Haspolat’ta yer alan Hala Sultan İlahiyat Koleji ve külliye için de aracı olduğu ve yapımında aktif görev aldığı biliniyor.

70 dönüm arazi

Bellapais-Ozanköy arasındaki özel ve güzel bir bölgede yer alan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne bağlı arazi 70 dönümü kapsıyor.

Ciddi derecede büyük bir arazi özelliği taşıyan Bellapais-Ozanköy arasındaki yer yatırımlar için bire bir olsa da Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından imam hatip lisesi yapılmak için veriliyor.

Türkiye Maarif Vakfı, 70 dönümlük arazinin kiralanma işlemlerinin ardından araziye imam hatip lisesi yaptıracak.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin ardından ülkede ikinci dini içerikli lise olma özelliği taşıyacak olan okulun yapımına seçim sonrası hemen başlanmak isteniyor.

Yıllığı bin sterlin

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nun toplantıda onayladığı 70 dönümlük arazinin Türkiye Maarif Vakfı’na kiralanması işlemi için yıllık çok gülünç bir rakam kira ödenecek. Vakıflar İdaresi 70 dönümlük arazi için yıllık bin sterlin kira alacak.

30 yıllığına kiralandı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 70 dönümlük arazinin kiralama süresini de belirledi. 30 yıllığına kiralanan arazi için, her yıl yüzde 10 bir kira artışı alınacak.

Bu kadar önemli ve Bellapais-Ozanköy arasındaki arazinin 30 yıllığına bin sterlinlik kira ile kiralanması Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ciddi eleştiriler gelmesine neden oldu.

Bakanlar Kurulu karar verecek

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’ndan onaylanan arazinin Türkiye Maarif Vakfı’na verilmesi konusu bundan sonraki süreçte Bakanlar Kurulu’na gidecek.

Bakanlar Kurulu’nun seçim döneminde böyle bir karar verip veremeyeceği bilinmiyor. Ancak imam hatip lisesi yapılmak için Bellapais-Ozanköy arasındaki arazinin verilebilmesi için Bakanlar Kurulu kararı şart.

FETÖ okullarını topluyor

Türkiye Maarif Vakfı’nın FETÖ’ye ait okulların devredilmesine ilişkin birçok ülke ile görüşmeler yaptığı biliniyor. Gine, Çad, Somali, Sudan, Senegal, Gabon, Moritanya ve Nijer’de hükümetlerle mutabakat zaptı imzalayan vakıf, rotasını Pakistan, Afganistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Tayland, Kamboçya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Kuzey Irak, Moldova, Uganda, Avustralya, Endonezya, Azerbaycan gibi ülkelere çevirdi.

Türk Maarif Vakfı nedir?

Türkiye Maarif Vakfı, kültür ve medeniyet etkileşimini ortak iyi’ye ulaştıracak bir yol olarak gören Türkiye’nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısıdır.

17.06.2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluştur.

Kâr amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir vakıf olan Türkiye Maarif Vakfı, her ülkede okul öncesinden yükseköğretime eğitimin her aşamasında etkin faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Uzun: Onayladık ama bekliyor

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, yapılan kiralanmanın yönetim kurulunda onaylandığını ancak Bakanlar Kurulu’na gönderilmediğini belirtti.

Uzun, kendi döneminde hiçbir uzun vadeli kiralama kararlarının Bakanlar Kurulu’na gönderilmediğini de belirtti

Kiralamayı yaptıklarını ifade eden uzun, yaklaşık bir aydır Vakıflar İdaresi’ne seçim yasakları nedeniyle gitmediklerini ifade ederek son aşamanın konunun beklemede olduğunu söyledi. Uzun, Bakanlar Kurulu’nun uzun süreli kiralama önerilerine sıcak bakmadığı için göndermediklerini kaydetti.

Havadis