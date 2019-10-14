Giroud: Pogba ile İslamiyet hakkında konuşuyoruz

Fransa Milli takım futbolcusu Giroud, verdiği röportajda özel hayatı hakkında konuşurken İslamiyet ile ilgili ifadeler de kullandı.

Fransa Milli takımının golcü futbolcusu Giroud, Quets France'a verdiği röportajda özel hayatı ve dini inançları hakkında konuştu.İsa'ya çok şey borçlu olduğunu ve küçüklüğünden beri dini inançlara sahip olduğunu söyleyen Giroud, farklı inançlar besleyen insanlara da saygı duyduğunu belirtti. Müslümanlar hakkında konuşan yıldız futbolcu, Müslümanların kardeşi olduğunu söyledi.

"POGBA İLE İSLAMİYET HAKKINDA KONUŞURUZ"

Giroud yaptığı açıklamada, "Ben dini inançları olan bir adamım. Her şeyimi İsa'ya borçluyum. Bu yüzden farklı inançlara da her zaman saygı duydum. Yeter ki, sevgi, saygı, tolerans olsun. Müslümanlar da benim kardeşlerim. Pogba ile birçok kez İslamiyet hakkında konuştuk." ifadelerini kullandı.

"MANEVİ DÜŞÜNCELERİ KONUŞTUĞUMUZ WHATSAPP GRUBUMUZ VAR"

Çocuklarım hala çok küçük. Onlarla yavaş yavaş konuşmaya başladım. İki erkek kardeşim, kız kardeşim ve ailemle birlikte manevi düşünceleri konuştuğumuz bir Whatsapp grubumuz var. Annem kızıma gün batımından önce onu yaratanın Tanrı olduğunu ve o anlarda İsa'yı düşünebileceğini söyler. Kızım da bana birçok kez "Baba bu İsa" der. Bazen eşimle de, kızımla da dua ediyorum.