Gittigidiyor Kapanıyor!

eBay GittiGidiyor’u kapatacağını açıkladı.

Küresel ikinci el satış ve açık artırma platformu eBay, Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren GittiGidiyor’u 2011’de satın almıştı.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada “Düzenli olarak küresel operasyonlarını değerlendiren eBay, pazardaki rekabetçi dinamikler nedeniyle bu zor fakat stratejik kararı aldı” ifadeleri yer aldı.

eBay bugün platformu kullanan alıcı ve satıcılara bundan sonra olacaklarla ilgili bilgi vereceğini duyurdu.

Şirket bugünden itibaren siteye yeni ilan konulamayacağını, 18 Temmuz’dan sonra yeni satış yapılamayacağını ve hesaplara erişimin de 5 Eylül’de sonlandırılacağını açıkladı.

Duyuruda “GittiGidiyor’un kapatılmasının eBay’ın ikinci çeyrek veya yıl sonu görünümüne bir etkisinin olması beklenmiyor” ifadeleri yer aldı.

BBC.com