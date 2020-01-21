Gizemli virüsle ilgili Dünya Sağluk Örgütünden korkutan açıklama

Çin'de ortaya çıkan virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son dakika açıklamasında; virüsün Çin'in diğer bölgelerinde de görüleceği, ilerleyen günlerde ise büyük olasılıkla diğer ülkelere de yayılacağı ifadeleri kullanıldı. Sağlık uzmanları uçaklardaki tüm yolcuları teker teker tarıyor.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili dün gelen 'insandan insana bulaşıyor' açıklamasının ardından izleyeni dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir yolcu uçağına gelen özel ekiplerin tek tek uçaktakileri araması gözler önüne seriliyor.

YOLCULARI TEK TEK TARADILAR

Gazeteci David Paulk'un twitter hesabından paylaştığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılıyor. Görüntülerde, Wuhan'daki bir iç hat uçuşunda yolculara "koronavirüs" semptomları taraması yapılıyor. Çin'de sadece birkaç hafta içerisinde yüzlerce kişiyi etkileyen ve en az dört kişinin ölümüne yol açan virüsle ilgili dün, insandan insana bulaşabildiği açıklanmıştı.

Çinli yetkililer, Wuhan kentinde başlayıp ülkenin büyük kentlerine yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bir tür zatürreye yol açan virüs, son olarak 89 yaşındaki bir erkeğin ölümüne neden oldu. Ardından ise ölümler 6'ya ulaştı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son dakika açıklamasında; virüsün Çin'in diğer bölgelerinde de görüleceği, ilerleyen günlerde ise büyük olasılıkla diğer ülkelere de yayılacağı ifadeleri kullanıldı.

Yapılan resmi açıklamalarda şu ana kadar 200'den fazla kişinin salgına yakalandığı ifade ediliyor. Ancak viral hastalık uzmanları sayının 2.000'e yakın olabileceği uyarısını yapıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong kentinde iki kişinin virüsü başka hastalardan kaptığını duyurdu. Daha önce virüsün sadece hayvandan insana bulaştığı sanılıyordu. Hastalık ilk olarak geçen yıl Aralık ayında, 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca kişinin gelecek birkaç gün içerisinde seyahat etmesi bekleniyor. Bu süreçte salgının yayılma hızının artmasından endişe ediliyor. Çin dışında vakalara da rastlanmış durumda. Tayland'da iki, Japonya ve Güney Kore'de de birer kişinin virüse yakalandığı tespit edildi. Bu kişilerin kısa süre önce Wuhan'ı ziyaret ettikleri de açıklandı.