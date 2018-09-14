Gizli Aşk Kanıtlandı!

Oyuncu Derya Şensoy, ablası Müjgan Ferhan Şensoy'un düğününde sevgilisi oyuncu Sarp Levendoğlu'yla çekildiği fotoğrafı, sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Sarp Levendoğlu, 2014’te evlendiği oyuncu Birce Akalay’dan Ocak 2016’da boşanmıştı. Sarp Levendoğlu ayrılığın ardından Derya Baykal ve Ferhan Şensoy’un kızları Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift aşklarını uzun süre gözlerden uzak bir şekilde yaşamıştı.

GİZLİ AŞK ORTAYA ÇIKTI



Derya Şensoy, ablası Ferhan Şensoy’un geçen hafta yapılan düğününe de sevgilisiyle Sarp Levendoğlu ile birlikte katıldı. Şensoy düğünde çekilen bu kareyi sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü çift, ilk defa birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşmış oldu.